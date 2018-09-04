غداً .. تكريم 1000 حافظ وحافظة للقرآن الكريم في جدة

المواطن - جدة

يُكرّم صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، محافظ جدة غداً، 1000 حافظ وحافظة لكتاب الله الكريم، وذلك في الحفل السنوي الـ 39 “إكرام” ، الذي تقيمه جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بالمحافظة في فندق جدة هيلتون.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي: إن تشريف وحضور سمو محافظ جدة لهذا الحفل نلمسه على وجوه حفظة القرآن، حيث يمثل لهم دعماً كبيراً وتكريماً على اجتهادهم في حفظ كتاب الله طيلة السنوات الماضية، مقدماً شكره لسموه على تشريفه لاحتفالات الجمعية على مدى السنوات الماضية.

وبيّن حنفي أن حفل هذا العام سيشمل على العديد من الفقرات المتنوعة، كما ستُعلن خلاله أسماء الحفاظ الـ 13 الأوائل على مستوى محافظة جدة، وتكريم أصحاب الأيادي البيضاء داعمي خيركم.