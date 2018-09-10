غداً.. فتح باب القبول والتسجيل لوظائف بالحرس الملكي

المواطن - الرياض

تعلن رئاسة الحرس الملكي عن فتح باب القبول والتسجيل لخريجي عام 1439هـ لحملة الثانوية العامة أو مايعادلها برتبـة جنـدي وذلك على وظيفة (أمن وحماية) وكذلك وظيفــة (سائق) للحاصلين على رخصة قيادة عمومي ( نقل خفيف و نقل ثقيل) على أن لا يقل طول المتقدم عن (175).

وتهيب رئاسة الحرس الملكي الراغبين بالتسجيل مراجعة شروط الإلتحاق عبر البوابة الإلكترونية لإدارة القبول والتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني (هنا).

وأضافت رئاسة الحرس الملكي أنه سيتم فتح الموقع لإستقبال الطلبات بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق 1/1/1440هـ لمدة أسبوع.