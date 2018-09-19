غدًا.. الشايع تطلق ملتقى توظيف نسائي والقبول فوري

المواطن - الرياض

أعلنت شركة الشايع الدولية للتجارة عن ملتقى توظيف نسائي غدًا الخميس- بمشيئة الله تعالى- بتاريخ 10/ 01/ 1440هـ الساعة 9:30 صباحًا، والقبول فوري في مدينة الرياض، في مجال المبيعات، وذلك على الوظائف التالية (ممثلة مبيعات، ومساعدة مديرة فرع، ومديرة فرع)، واشترطت الشركة أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- ممثلة مبيعات.

2- مساعدة مديرة فرع (يتطلب لغة إنجليزية- خبرة في مجال المبيعات).

3- مديرة فرع (يتطلب لغة انجليزية- خبرة في مجال المبيعات والمعارض).

الشروط:

1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

2- العمر من 19 إلى 40.

ملاحظة هامة:

– عند الحضور الرجاء إحضار نسخة من السيرة الذاتية ونسخة من بطاقة الأحوال.

مكان العمل:

– المولات.

وقت المقابلة:

– غدًا الخميس بتاريخ 10/ 01/ 1440هـ الموافق 20/ 09/ 2018م من الساعة 9:30 صباحًا إلى الساعة 1 ظهرًا.

موقع المقابلات:

– مدينة الرياض- مقر إدارة شركة الشايع الدولية- (البوابة الاقتصادية) بوابه رقم 5، مخرج 8 حي قرطبة.