غرفة الرياض تطرح وظائف شاغرة للجنسين.. هنا رابط التقديم

المواطن - الرياض

أعلنت غرفة الرياض عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء للعمل في عدد من شركات القطاع الخاص لحملة الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس.

وقالت إن الوظائف بمسميات: بائع – مسؤولة مركز اتصال – موظف مبيعات – مسؤول مستودع – معلمة لغة إنجليزية – مديرة مركز تدريب – أخصائي موارد بشرية – استشاري مبيعات.

وسيبدأ التقديم لهذه الوظائف اعتباراً من اليوم الاثنين 2018/09/17 وينتهي يوم الخميس بتاريخ 2018/09/20.

سيكون العمل في: شركة اني وداني التجارية وشركة سمسا للنقل السريع المحدودة وشركة دهانات الجزيرة.

بالإضافة إلى مدارس الروضة الشاملة وأكاديمية الجزيرة العالمية للتدريب والتطوير وشركة احمد عبدالله العيسى.

ولمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي (هنا).