غرفة الرياض تطرح 121 وظيفة للجنسين بالقطاع الخاص

أعلنت غرفة الرياض عن توفر 121 وظيفة شاغرة للرجال وللنساء، لحملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات، للعمل لدى 6 شركات بالقطاع الخاص في مدينة الرياض، وهي:
. شركة آني وداني التجارية.
. شركة سمسا للنقل السريع المحدودة.
. شركة دهانات الجزيرة.
. مدارس الروضة الشاملة.
. أكاديمية الجزيرة العالمية للتدريب والتطوير.
. شركة أحمد عبدالله العيسى.
وأبرزت الغرفة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– بائع.
– موظف مبيعات.
– أمين مستودع.
– أخصائي موارد بشرية.
– استشاري مبيعات.
– مسؤولة مركز اتصال.
– معلمة لغة إنجليزية.
– مديرة مركز تدريب.
وأوضحت الغرفة أنَّ مواعيد المقابلات ستعقد بدءًا من يوم الاثنين الموافق 17 سبتمبر 2018م، وتستمر لمدة 4 أيام.
وللتقديم والاطلاع على مواقع المقابلات، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)