غرفة الرياض تطرح 121 وظيفة للجنسين بالقطاع الخاص

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت غرفة الرياض عن توفر 121 وظيفة شاغرة للرجال وللنساء، لحملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات، للعمل لدى 6 شركات بالقطاع الخاص في مدينة الرياض، وهي:

. شركة آني وداني التجارية.

. شركة سمسا للنقل السريع المحدودة.

. شركة دهانات الجزيرة.

. مدارس الروضة الشاملة.

. أكاديمية الجزيرة العالمية للتدريب والتطوير.

. شركة أحمد عبدالله العيسى.

وأبرزت الغرفة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– بائع.

– موظف مبيعات.

– أمين مستودع.

– أخصائي موارد بشرية.

– استشاري مبيعات.

– مسؤولة مركز اتصال.

– معلمة لغة إنجليزية.

– مديرة مركز تدريب.

وأوضحت الغرفة أنَّ مواعيد المقابلات ستعقد بدءًا من يوم الاثنين الموافق 17 سبتمبر 2018م، وتستمر لمدة 4 أيام.

وللتقديم والاطلاع على مواقع المقابلات، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)