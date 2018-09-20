غرفة الرياض تطرح 388 وظيفة للجنسين بالقطاع الخاص

غرفة الرياض تطرح 388 وظيفة للجنسين بالقطاع الخاص

2018/09/20
الساعة 9:55 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت غرفة الرياض توفر 388 وظيفة شاغرة للرجال وللنساء، لحملة شهادات الابتدائية والكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، للعمل لدى 7 شركات بالقطاع الخاص في مدينة الرياض، وهي:

. شركة أسواق التميمي.
. شركة وثاق العالمية المحدودة.
. شركة العالمية للدعاية والإعلان.
. شركة مطعم المذاق الإيطالي.
. شركة صناعات العزل العربية.
. شركة دكتور كيف القابضة.
. شركة بيت الكهرباء.

وأبرزت الغرفة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول مراقبة المخزون.
– محاسب سوق.
– محاسب زبائن.
– منسق أسعار.
– محضر قهوة.
– مصفف.
– حارس أمن.
– مشغل جرافيك.
– فني حاسب آلي.
– مدير مالي.
– مدير أمن وسلامة.
– محلل أعمال.
– مستشار قانوني.
– مدير خط إنتاج.
– فني مختبر صناعي.
– فني سلامة وصحة مهنية.
– أمين مستودع.
– مشغل خط إنتاج.
– سائق خدمة.
– مدير فرع.
– مشرف فرع.
– موظف باريستا.
– ممثل مبيعات.
– أخصائية مبيعات.
– أخصائية توظيف.
– استشارية مبيعات سيارات.
– أخصائي تصوير فوتوغرافي وفيديو.
– موظفة استقبال زبائن.

وأوضحت الغرفة أنَّ مواعيد المقابلات ستعقد بدءًا من يوم الاثنين الموافق 24 سبتمبر 2018م، وتستمر لمدة 4 أيام.

وللتقديم والاطلاع على مواقع المقابلات، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

 

 


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