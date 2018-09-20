غرفة الرياض تطرح 388 وظيفة للجنسين بالقطاع الخاص

أعلنت غرفة الرياض توفر 388 وظيفة شاغرة للرجال وللنساء، لحملة شهادات الابتدائية والكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، للعمل لدى 7 شركات بالقطاع الخاص في مدينة الرياض، وهي:
. شركة أسواق التميمي.
. شركة وثاق العالمية المحدودة.
. شركة العالمية للدعاية والإعلان.
. شركة مطعم المذاق الإيطالي.
. شركة صناعات العزل العربية.
. شركة دكتور كيف القابضة.
. شركة بيت الكهرباء.
وأبرزت الغرفة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مسؤول مراقبة المخزون.
– محاسب سوق.
– محاسب زبائن.
– منسق أسعار.
– محضر قهوة.
– مصفف.
– حارس أمن.
– مشغل جرافيك.
– فني حاسب آلي.
– مدير مالي.
– مدير أمن وسلامة.
– محلل أعمال.
– مستشار قانوني.
– مدير خط إنتاج.
– فني مختبر صناعي.
– فني سلامة وصحة مهنية.
– أمين مستودع.
– مشغل خط إنتاج.
– سائق خدمة.
– مدير فرع.
– مشرف فرع.
– موظف باريستا.
– ممثل مبيعات.
– أخصائية مبيعات.
– أخصائية توظيف.
– استشارية مبيعات سيارات.
– أخصائي تصوير فوتوغرافي وفيديو.
– موظفة استقبال زبائن.
وأوضحت الغرفة أنَّ مواعيد المقابلات ستعقد بدءًا من يوم الاثنين الموافق 24 سبتمبر 2018م، وتستمر لمدة 4 أيام.
وللتقديم والاطلاع على مواقع المقابلات، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).