غرفة الرياض تطرح 388 وظيفة للجنسين بالقطاع الخاص

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت غرفة الرياض توفر 388 وظيفة شاغرة للرجال وللنساء، لحملة شهادات الابتدائية والكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، للعمل لدى 7 شركات بالقطاع الخاص في مدينة الرياض، وهي:

. شركة أسواق التميمي.

. شركة وثاق العالمية المحدودة.

. شركة العالمية للدعاية والإعلان.

. شركة مطعم المذاق الإيطالي.

. شركة صناعات العزل العربية.

. شركة دكتور كيف القابضة.

. شركة بيت الكهرباء.

وأبرزت الغرفة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول مراقبة المخزون.

– محاسب سوق.

– محاسب زبائن.

– منسق أسعار.

– محضر قهوة.

– مصفف.

– حارس أمن.

– مشغل جرافيك.

– فني حاسب آلي.

– مدير مالي.

– مدير أمن وسلامة.

– محلل أعمال.

– مستشار قانوني.

– مدير خط إنتاج.

– فني مختبر صناعي.

– فني سلامة وصحة مهنية.

– أمين مستودع.

– مشغل خط إنتاج.

– سائق خدمة.

– مدير فرع.

– مشرف فرع.

– موظف باريستا.

– ممثل مبيعات.

– أخصائية مبيعات.

– أخصائية توظيف.

– استشارية مبيعات سيارات.

– أخصائي تصوير فوتوغرافي وفيديو.

– موظفة استقبال زبائن.

وأوضحت الغرفة أنَّ مواعيد المقابلات ستعقد بدءًا من يوم الاثنين الموافق 24 سبتمبر 2018م، وتستمر لمدة 4 أيام.

وللتقديم والاطلاع على مواقع المقابلات، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).