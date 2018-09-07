غرفة الرياض تطرح 450 وظيفة للجنسين بالقطاع الخاص

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت غرفة الرياض توفر عدد (450) وظيفة شاغرة للرجال وللنساء، لحملة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس فأعلى، في عدد من التخصصات، للعمل لدى 11 شركة بالقطاع الخاص في مدينة الرياض، وهي:

. شركة الرياض للاستثمارات.

. شركة الخطوط السعودية للشحن.

. مركز الرميزان للتدريب.

. شركة الارتداد الحر للتجارة.

. مجموعة قنوات الأعمال.

. شركة الراجحي للخدمات الإدارية.

. مركز واحة الصحراء لضيافة الأطفال.

. مركز الساعاتي الطبي.

. شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة- سامرف.

. مجموعة شركة الجازع.

. شركة أسواق التميمي.

وأبرزت الغرفة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– بائع.

– مساعد فني.

– مأمور عمليات الشحن.

– بائعة ذهب ومجوهرات.

– مشرفة.

– موظفة خدمة عملاء.

– مضيفة أولى.

– كاشير.

– محاسبة.

– مهندس كهربائي.

– فني توصيلات كهربائية.

– مساح عام.

– موظف هاتف مصرفي.

– مدير مركز ضيافة أطفال.

– حاضنة أطفال.

– ممرضة.

– فني آلات دقيقة.

– مهندس تفتيش.

– مهندس مشروع كهربائي.

– مستشار هندسي- ميكانيكا.

– محاسب.

– مشرف وردية (التشغيل).

– مدير موارد بشرية.

– سكرتير تنفيذي.

– محاسب زبائن.

– حارس أمن.

– مصفف.

– منسق أسعار.

– مسؤول إدارة المخزون.

– محاسب سوق.

وأوضحت الغرفة أنَّ مواعيد المقابلات ستعقد بدءًا من يوم الاثنين الموافق 10 سبتمبر 2018م، وتستمر لمدة 4 أيام.

وللتقديم والاطلاع على مواقع المقابلات، الدخول على الرابط التالي: (هنا).