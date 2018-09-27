غرفة الرياض تعلن عن 1356 وظيفة لمستفيدي الضمان الاجتماعي

المواطن - واس

تنظم الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في وكالة الضمان الاجتماعي، وبمشاركة (14) شركة من القطاع الخاص بمنطقة الرياض يوم الأحد 27 محرم الجاري (ملتقى التوظيف لمستفيدي وكالة الضمان الاجتماعي)، وذلك بمقر مكتب الضمان الاجتماعي بالرياض في حي النموذجية.

وستطرح الغرفة 1356 وظيفة في عدد من المجالات المهنية والإدارية، منها (837) وظيفة للرجال و(519) وظيفة للسيدات.

ودعا نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل المهندس منصور بن عبدالله الشثري الراغبين في العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي الضمان الاجتماعي من الجنسين للتقديم لشغل هذه الوظائف، مشيراً إلى أن يوم الاحد خصص لمقابلات السيدات، ويوم الثلاثاء 29 محرم 1440هـ لمقابلات الرجال من الساعة الثامنة صباحاً حتى 12 ظهراً على مدى يومين.

وأكد أن توفير هذه الوظائف سيدعم الجهود المبذولة لتحويل شريحة المستفيدين من الضمان الاجتماعي من الرعوية إلى التنموية، منوهاً بأهمية الاستفادة من فرص الوظائف المطروحة.