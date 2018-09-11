غرق قرابة 100 مهاجر بينهم أطفال ونساء قبالة ساحل ليبيا

المواطن - متابعة

لقي ما يربو على 100 مهاجر مصرعهم أوائل سبتمبر، عندما غرق قاربان مطاطيان قبالة ساحل ليبيا، بحسب منظمة أطباء بلا حدود.

وقالت المنظمة على موقعها الإلكتروني: إن القاربين انطلقا من الساحل الليبي في أول سبتمبر وكان كل قارب يحمل عشرات الأشخاص معظمهم أفارقة.

ونقلت عن أحد الناجين قوله: إن محرك أحد القاربين تعطل بينما فرغ الهواء من الثاني، ونجا البعض بالتشبث بالحطام الطافي.

وأبلغ ناجٍ أطباء بلا حدود بأن “منقذين أوروبيين” ألقوا من طائرة قوارب نجاة، لكن المهاجرين ظلوا في المياه لساعات.

ونقلت أطباء بلا حدود عن ناجٍ لم تذكر اسمه قوله: “على قاربنا نجا 55 شخصًا فقط أشخاص كثيرون لقوا حتفهم، بينهم أسر ونساء وأطفال. كان بالإمكان إنقاذهم إذا قدم المنقذون في وقت مبكر”.