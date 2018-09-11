غريفيث: أثلج صدري المنهج البناء لحكومة اليمن والتحالف العربي
أبدى امتنانه للشرعية لدعمها الخيار السلمي

غريفيث: أثلج صدري المنهج البناء لحكومة اليمن والتحالف العربي

2018/09/11
الساعة 10:57 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، أنه رغم غياب أحد الطرفين (ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران) عن مشاورات جنيف، تمكن من إطلاق العملية السياسية.

وتابع غريفيث: “كنت محبطًا لعدم قدرتنا على إحضار وفد صنعاء إلى جنيف، وستشهد العملية السياسية اليمنية تحديات ومعوقات لكن يجب التغلب عليها”.

وأضاف غريفيث: “أثلج صدري المنهج البناء لحكومة اليمن والتحالف العربي لإعادة الشرعية إلى اليمن، وممتن جدًّا للرئيس عبد ربه منصور هادي وللحكومة اليمنية لدعمهما الخيار السلمي”.

وقال: “سأواصل مناقشاتي وأدشن اجتماعاتي مع الحوثيين في صنعاء ومسقط، وأطلب من مجلس الأمن دعمي لإعادة استئناف مشاورات السلام اليمنية”.


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