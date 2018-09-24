غضب ومطالب بعقاب شمس بعد وصفها الرجال بالشباشب!

المواطن - الرياض

هاجمت الفنانة الكويتية شمس اليوم الاثنين الرجال وقالت إن 90% من الذكور “شباشب”.

وتسبب تصريح شمس خلال حوارها على إحدى القنوات الكويتية في حالة من الغضب، وسط مطالب بمعاقبتها بسبب تجاوزها وعدم احترامها للرجال.

وقالت شمس في تصريحاتها إن الحوارات التي تدور في مجالس الرجال بالوقت الحالي تصيبها بالغثيان، إذ يتناقشون حول الفاشينيستات وخلافات الإعلاميين وموضوعات لا تليق بهم، مؤكدة أن الرجال انقرضوا وأصبح 90% من الذكور “شباشب”!

شمس أو كما تعرف بلقب شمس الكويتية اسمها الكامل شمس بندر نايف الأسلمي. وولدت 28 أبريل 1980، هي مغنية كويتية.

وبدأت شمس مشوارها الغنائي بتكوين فرقة شعبية بنهاية تسعينات القرن العشرين، بينما كانت بدايتها الفعلية عندما قامت بتوقيع عقد مع “شركة رناد للصوتيات” التي تولت إصدار أول ألبوم غنائي خاص بها بعنوان “حبيب الورد” في عام 2001، وأشرف عليه الملحن السعودي أحمد الفهد.

واستمرت شمس بتقديم أغانيها باللهجة الخليجية، وطرحت ألبومها الثاني في 2002، واختارت الفنانة أغنية سبع مرات لتصويرها فيديو كليب، واسم الأغنية هو نفس عنوان ألبومها الجديد.

وتعاونت شمس مرة أخرى مع الفنان السعودي خالد عبد الرحمن بعد تعاونها معه في ألبومها الأول، حيث كانت الأغنية الثانية في الألبوم هلا من كلماته وألحانه.

وادعت شمس في لقاء على قناة العربية في عام 2015، أنها تخلت عن جنسيتها الخليجية وتحمل حاليًا بطاقة خضراء بريطانية وفرنسية.

وكان أول ظهور لها في عمل تمثيلي في عام 2018، حين شاركت في المسلسل الكوميدي “عوَض أبًا عن جد” الذي بثه قناة إم بي سي في رمضان، وهو من بطولة أسعد الزهراني وحبيب الحبيب.