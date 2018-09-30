غوستافو يبدأ التأهيل

المواطن - مروة نبيل

بدأ البرازيلي لويس غوستافو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، برنامجه التأهيلي المُعد له من قبل الشريك الطبي عيادة فزيوتربو.

وكانت الفحوصات الطبية التي خضع لها نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، لويس غوستافو قد أثبتت إصابته بتمزق من الدرجة الثانية من عضلة البطن الخارجية.

وأعلن نادي الفيصلي أن النجم البرازيلي لويس غوستافو سيحتاج إلى فترة علاج تمتد إلى 4 أسابيع، قبل العودة إلى مشاركته في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية مُجددًا.

وتأكيد غياب النجم البرازيلي لويس غوستافو عن مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي المقبلة، ومن أبرزها مواجهتا الأهلي والتعاون في الجولتين الخامسة والسادسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.