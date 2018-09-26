غويدي يُصحح أخطاء لاعبي الأهلي

المواطن - مروة نبيل

حرص المدرب الأرجنتيني بابلو غويدي، على تصحيح الأخطاء الفنية التي وقع فيها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال المباريات الماضية.

وعقد غويدي، اجتماعًا مع اللاعبين قبل انطلاقة التدريبات الجماعية، مساء اليوم الأربعاء، قدم من خلاله عرضًا مرئيًّا تضمن كافة الملاحظات الفنية حول أداء الفريق في المباريات الماضية، بحضور المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي الأهلي، موسى المحياني.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الباطن، ضمن منافسات الجولة الرابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشكل جيد في الموسم الرياضي الحالي، حيث يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط، من التعادل أمام التعاون، والفوز على أُحد والحزم.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التأهل إلى دور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال بعد الفوز على المحرق البحريني بهدفين دون رد في لقاء الذهاب، وبثلاثية نظيفة في مباراة الإياب.