غويدي يُصحح الأخطاء

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة المدرب الأرجنتيني بابلو غويدي تدريباته اليومية، مساء الخميس، على ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل بمقر النادي.

وبدأ مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم، بتدريبات لياقية اعتمدت على السرعة والتمركز في مساحات مختلفة من أرضية الملعب، كما شهد تطبيق العديد من الحالات الفنية في مختلف مراكز اللعب.

وحرص غويدي على تصحيح أخطاء اللاعبين، حيث شهدت التدريبات الجماعية اليوم تنفيذ اللاعبين للعديد من الكرات العرضية من الجانبين، وكيفية التعامل المثالي معها من جانب المدافعين والمهاجمين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره أُحد، يوم 14 من شهر سبتمبر الجاري، على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية في المدينة المنورة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري المحترفين.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد بدأ منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل الإيجابي مع التعاون.