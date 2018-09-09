غويدي يُعالج أخطاء لاعبي الأهلي

المواطن - مروة نبيل

عاود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليومية، مساء الأحد، على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل، بعد حصول اللاعبين على راحة، يوم أمس السبت.

وبدأ المدرب الأرجنتيني بابلو غويدي، الحصة التدريبية باجتماع مع اللاعبين، تناول فيه أبرز الحالات والأداء العام للفريق الأول لكرة القدم في مباراة الوحدة الودية، التي انتهت بخسارة الراقي بهدفين دون رد.

وشرح المدرب الأرجنتيني غويدي الخطط الفنية التي يرغب في تطبيقها خلال مباريات الأهلي المقبلة، خلال تدريبات الفريق الأول الجماعية اليوم، وذلك بحضور المدير التنفيذي لكرة القدم، موسى المحياني.

وأجرى اللاعبون تدريبات اللياقة وتمارين الإحماء، وتم تطبيق عدد من الجمل الفنية الخاصة بالاستحواذ تحت ضغط وسرعة نقل الكرة من لمسة واحدة والتمركز في كافة مراكز اللعب.

وفي نهاية مران اليوم، كثف غويدي الجرعات التكتيكية، وأقام مناورة فنية على منتصف الملعب اشتملت على العديد من التعليمات والتوجيهات الفنية، فيما أدى حراس المرمى تدريبات قوية ومكثفة مع مدرب الحراس رين دياز.