غيوم تتراكم لتشكل جبالًا من السحب.. كيف ينزل البرد ؟

المواطن - الرياض

أكد الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن ظاهرة نزول البرَد، هي إحدى الظواهر الطبيعية الأكثر تعقيدًا ويأتي بعدها المطر لذا أحيانًا تفشل التوقعات بسبب ذلك- بتدبير العزيز الحكيم، موضحًا أن ظاهرة تشكل البرد تحتاج إلى شروط عدة منها سحابة رعدية مكتملة الأركان وارتفاع شاهق.

ولفت الحصيني في تغريدات له عبر “تويتر” إلى أن “تتراكم الغيوم فوق بعضها بعضًا مشكِّلة جبال من السحب يصل ارتفاعها إلى عدة كيلوات بفعل التيارات الهوائية وهي مهم لتشكل البرد”.

وأضاف: “تبدأ قطرات المطر بالتشكل ويبدأ تشكل البرد في خط الصفر المئوي وما دون الصفر في وسط وأعلى السحب، وكلما كان الهواء الصاعد لأعلى أقوى كانت حبة البرد أكبر”.

وفي سياق آخر، كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الاثنين.

وتوقعت الأرصاد استمرار تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد إلى أجزاء من منطقتي حائل والقصيم.

كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقتي الرياض والشرقية.