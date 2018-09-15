فأل خير يُطارد النصر في الدوري

المواطن - مروة نبيل

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بأفضل شكل ممكن، بعد تدعيم صفوفه بلاعبين من العيار الثقيل.

ويُعد هذا الموسم هو الأول الذي يُحقق فيه فريق كرة القدم بنادي النصر الفوز خلال أول جولتين من الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2014/ 2015.

ويحمل موسم 2014/ 2015 فألًا حسنًا للجماهير النصراوية، حيث حصد الفريق الأول لكرة القدم بلقب الدوري السعودي للمحترفين، لتُمني النفس بأن تكون الانطلاقة المميزة هذا الموسم طريق العالمي للتتويج بالبطولة المحلية.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الفوز على نظيره أُحد بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ثم فاز على الفيصلي بالنتيجة ذاتها في الجولة الثانية.