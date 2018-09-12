فارق التوقيت يُبعد روميلو عن اختبار الفتح

المواطن - محمد سمعة

أعلن نادي الوحدة غياب لاعبه الفنزويلي روميلو أوتيرو عن مباراة الفتح في الجولة الثانية من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وكان روميلو شارك في مباراة منتخب فنزويلا أمام منتخب بنما، ولكنه تأخر في العودة بسبب فارق التوقيت بين المملكة وفنزويلا، كما أن المباراة أقيمت صباحًا بتوقيت المملكة، مما يعني أنه لن يعود اليوم إلى صفوف الوحدة.

ومن المقرر إقامة مباراة الوحدة وفريق الفتح غدًا الخميس في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت المملكة.

وكان نادي الوحدة تعادل في الجولة الأولى مع نادي الحزم بدون أهداف، كذلك تعادل الفتح مع نادي القادسية بدون أهداف.