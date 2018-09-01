فازت كوريا الجنوبية بالذهب فنجا نجم توتنهام من التجنيد الإجباري

المواطن - محمد سمعه

تمكن نجم نادي توتنهام الإنجليزي، سون هيونج مين، من قيادة منتخب كوريا الجنوبية للفوز على المنتخب الياباني بنتيجة هدفين لهدف في المباراة النهائية لدورة الألعاب الآسيوية جاكرتا 2018 والتي أقيمت اليوم السبت.

وساهم سون هيونج مين في صناعة أحد هدفي كوريا الجنوبية، في شباك منتخب اليابان، حيث سجل لمنتخب كوريا كل من سيونج وو لي واللاعب هوانج هي تشان، بينما سجل لمنتخب اليابان اللاعب أياسي يويدا.

ويذكر أن اللاعب هيونج مين يبلغ من العمر 26 عامًا، وكان مطلوبًا للتجنيد في جيش كوريا الجنوبية، ولكن تم إبلاغه أنه في حال قاد منتخب بلاده للفوز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية فسيُعفى من الخدمة العسكرية في جيش بلاده نهائيًّا.

جدير بالذكر أن القانون العسكري في كوريا الجنوبية، يُلزم الذكور بالتجنيد الإجباري بداية من عمر 18 عامًا حتى سن الـ35.

يذكر أن هيونج مين شارك مع منتخب كوريا الجنوبية في بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا، وسجل هدفًا في شباك منتخب المكسيك وهدفًا آخر في شباك منتخب ألمانيا.

وكان المنتخب السعودي شارك في دورة الألعاب الآسيوية في إندونيسيا، ولكنه ودع البطولة من دور ربع النهائي بعد الخسارة من المنتخب الياباني بنتيجة هدفين لهدف.

وسيعود اللاعب سون هيونج مين للمشاركة مع نادي توتنهام في الفترة المقبلة بعد نهاية دورة الألعاب الآسيوية.