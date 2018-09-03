فتاة سرقة المركبات بالدمام في قبضة الشرطة

المواطن - الشرقية

أصدرت شرطة الشرقية بياناً حول مقطع الفيديو الذي وثق سرقة فتاة لسيارة في وضع التشغيل من أمام بقالة في أحد شوارع الدمام الأسبوع الماضي.

وقال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد بن فهد الدريهم إنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي عن سرقة إحدى المركبات، فقد باشرت شرطة مدينة الدمام يوم الأحد الموافق ١٤٣٩/١٢/١٥هـ بلاغاً عن تعرض سيارة للسرقة وهي في وضع التشغيل.

وأضاف أنه تم تحديد هوية المتورطين في ذلك، وهما شاب وفتاة وافدان في العقد الثالث من العمر والقبض عليهما، وبسماع أقوالهما الأولية أقرا بقيامهما بالسرقة، وجرى إيقافهما وإحالة القضية للنيابة العامة.