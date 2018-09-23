فتاة عراقية تتجرد من الإنسانية وتقتل والديها

فتاة عراقية تتجرد من الإنسانية وتقتل والديها

2018/09/23
الساعة 4:07 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أقدمت فتاة عراقية على قتل والديها جنوب العاصمة بغداد , بجريمة وصفت بانها جنائية.
وأوضحت قيادة عمليات بغداد في بيان اليوم ان المجني عليهما فارقا الحياة بعد ساعة ونصف من نقلهما إلى مستشفى المحمودية جنوبي بغداد ” من دون الاشارة الى دوافع الحادث اوملابساته “.
ونفت ماتردد عبر بعض وسائل الإعلام حول قيام مسلحين مجهولين بقتل الضحيتين أمام أنظار أطفالهما, مؤكدة ان الحادثً جنائيً بحتً, والجانية هي الان في قبضة القوات الأمنية وان التحقيق جار معها لمعرفة ملابسات الحادث.


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