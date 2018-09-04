فتحي الجبال .. المدرب الأكثر ظهورًا في تاريخ دوري المحترفين

المواطن - مروة نبيل

يُعد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، التونسي فتحي الجبال، واحدًا من أبرز المدربين في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خلال السنوات الماضية.

ويملك المدير الفني التونسي فتحي الجبال رقمًا مميزًا في تاريخ دوري المحترفين، حيث إنه المدرب الأكثر خوضًا للمباريات، بعدما وصل للقاء رقم 200 خلال مباراة الفتح والقادسية ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان.

ونجح التونسي فتحي الجبال في تحقيق ثالث أفضل معدل نقاط بالمباريات في تاريخ دوري المحترفين بين المديرين الفنيين الحاليين، بنسبة بلغت 1.4، وذلك وفقًا لحساب شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وجاء الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في المرتبة الأول من حيث أفضل معدل نقاط في دوري المحترفين بـ2.3، ثم المدير الفني لنادي النصر، الأوروغواياني دانييل كارينيو حيث وصلته نسبته لـ2.

وتولى المدرب التونسي فتحي الجبال تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح عام 2008، وقاده إلى التأهل لدوري المحترفين، وحقق معه لقب الدوري السعودي عام 2012، ورحل عن النموذجي، قبل أن يعود إليه مرة أخرى عام 2016.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تحت قيادة التونسي فتحي الجبال، منافسات الدوري السعودي للمحترفين الموسم الرياضي الماضي، مُحتلًا المركز الرابع.

ويأمل المدرب التونسي فتحي الجبال في مواصلة مهمته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح بنجاح، لمواصلة الانفراد بهذا الرقم المميز في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والعمل على تحقيق مزيد من الإنجازات.