فتح باب التقدم على وظائف إدارة ‫التعليم في رجال ألمع

المواطن - رجال ألمع

أعلنت إدارة ‫التعليم في محافظة رجال ألمع‬ عبر موقعها الإلكتروني عن توفر ثماني وظائف على فئات العمّال والمستخدمين، ست منها على وظيفة سائق واثنتان على وظيفة مراسل مكتبي عن طريق المفاضلة، وأكّد مدير الموارد البشرية الأستاذ إبراهيم السلمي أن التسجيل يكون إلكترونياً فقط عبر الرابط المرفق، وأن المتقدم لابد أن يكون مسجلاً في برنامج الخدمة المدنية (ساعد)، داعيًا الجميع إلى توخي الدقة عند تعبئة البيانات ومراجعة الشروط من خلال الإعلان تسهيلاً للإجراءات، وذلك وفقاً للمواعيد والشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- سائق (فئة أ) (عدد 6 وظائف).

2- مراسل مكتبي (المرتبة 31) (وظيفتان).

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم اليوم الثلاثاء بتاريخ 1439/12/24هـ وحتى الثلاثاء بتاريخ 1440/01/01هـ.

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (هنا).