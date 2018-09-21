فخر الدين بن يوسف.. الاتفاقي الأكثر مساهمة في تسجيل الأهداف

المواطن - مروة نبيل

يُقدم التونسي الدولي فخر الدين بن يوسف مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، في منافسات الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة الماضية.

وساهم نجم المنتخب التونسي، فخر الدين بن يوسف، في تسجيل 8 أهداف خلال 10 مباريات خاضها مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين، حيث سجل 5 أهداف وصنع 3 آخرين.

ولم يستطع أي لاعب اتفاقي آخر أن يُساهم في إحراز أهداف أكثر من فخر الدين بن يوسف خلال أول 10 مباريات مع فارس الدهناء في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ما يدل على قوة نجم المنتخب التونسي وتميزه.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق نظيره الفيحاء، مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات جولة الوطن في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق 4 نقاط في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما فشل الفيحاء في الحصول على أي نقطة حتى الآن، بعد خسارته في أول جولتين بالمسابقة المحلية.