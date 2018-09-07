فرنسا وألمانيا .. أريولا يخطف الأنظار

المواطن - مروة نبيل

مباراة فرنسا وألمانيا في الجولة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية، شهدت تألقًا لافتًا من حارس مرمى الديوك، ألفونس أريولا الذي نجح في الحفاظ على نظافة شباكه، رغم هجوم الماكينات الألمانية القوي.

واستطاع حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، ألفونس أريولا صاحب الـ25 عامًا، خطف الأنظار من كافة النجوم في مباراة فرنسا وألمانيا بعد تألقه الشديد في أول مواجهة دولية له مع الديوك.

وشارك ألفونس أريولا في مباراة فرنسا وألمانيا ببطولة دوري الأمم الأوروبية، بعد إصابة حارس الديوك الأساسي هوجو لوريس، وزميله الآخر ستيف مانداندا، ليُثبت أنه يستحق أن يكون أساسيًا خلال الفترة المقبلة.

وتصدى ألفونس أريولا للعديد من الهجمات الخطرة في مباراة فرنسا وألمانيا بالجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية، ومن أبرزها تسديدة توماس مولر، ورأسية ماتياس غينيتر، ليُنصب نفسه نجمًا للقاء.

ونجح ألفونس أريولا في التصدي لـ6 فرص من الماكينات الألمانية خلال الشوط الثاني من مباراة فرنسا وألمانيا في الجولة الأولى، وهو معدل لم يستطع أي حارس من الديوك تحقيقه خلال آخر 10 سنوات، وذلك وفقًا لموقع الإحصائيات الشهير “أوبتا”.

وكان ألفونس أريولا الحارس الأساسي للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الموسم الرياضي الماضي، ولكن مع قدوم الأسطورة الإيطالي بوفون هذا الموسم، جلس على مقاعد البدلاء.

وقرر مدرب الفريق الباريسي، توماس توخيل الدفع بـ ألفونس أريولا في مباراتي أنجيه ورين، لينضم إلى الديوك، ويُشارك في مباراة فرنسا وألمانيا بعد إصابة الحراس الأساسيين.