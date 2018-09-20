فسخ عقد اللافي مع الشباب

فسخ عقد اللافي مع الشباب

2018/09/20
الساعة 4:31 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - طارق سعد

أعلن وكيل الأعمال أنيس بن ميم عن فسخ عقد الليبي مؤيد اللافي مع نادي الشباب من طرف واحد.

وبدأت مشاكل اللافي مع الشباب فور نهاية الموسم الماضي، عندما قررت الإدارة السابقة برئاسة أحمد العقيل تحويل اللافي للتمارين الانفرادية وعدم اصطحابه للمعسكر الاستعدادي.

وبحسب مصادر خاصة لـ”المواطن” فإن اللافي قدم عبر وكيله شكوى إلى فيفا نظير معاملة الإدارية السيئة وعدم الالتزام ببنود العقد الذي نص على تواجد اللافي مع الفريق الأول.

 


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