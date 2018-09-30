فضيحة إباحية في حزب المحافظين البريطاني بسبب اختراق إلكتروني

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تعرض كبار مسؤولي حزب المحافظين في بريطانيا لإحراج شديد، بعد اختراق التطبيق الخاص بالمؤتمر السنوي للحزب، ونشر بيانات المشاركين وأرقام هواتفهم، واستبدال صور بعضهم بصور إباحية.

واكتشفت دون فوستر، الكاتبة بصحيفة “جارديان” البريطانية، أن خللًا في هذا التطبيق سمح للناس بالدخول عليه مثل أي شخص من المشاركين في المؤتمر؛ لأنه لا يتطلب ببساطة سوى إدخال عنوان البريد الإلكتروني لأحد المشاركين.

وتسبب هذا في إمكانية الحصول على أرقام الهواتف المحمولة لكل الحاضرين في هذا المؤتمر الذي يستمر 4 أيام، بما في ذلك صحفيون وأعضاء في الحزب ونواب ووزراء في الحكومة.

وأوضحت فوستر على “تويتر” كيف أنها تمكنت من الدخول إلى النظام بوصفها وزير الخارجية السابق بوريس جونسون.