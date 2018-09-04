فهد الأحمدي معلقاً على تصريحات القائم بأعمال السفارة في البيرو : لم يتحدد سفري من عدمه

فهد الأحمدي معلقاً على تصريحات القائم بأعمال السفارة في البيرو : لم يتحدد سفري من عدمه

2018/09/04
الساعة 1:07 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

علق الكاتب فهد الأحمدي على تصريحات القائم بأعمال سفارة المملكة في البيرو حول تطورات قضيته، حيث أكد أنه لم يتحدد سفري من عدمه والمبالغ المصادرة دخلت في خزينة الحكومة البنمية (وليست الجمارك) كما يتضح من السند الموجود في التغريدة المرفقة.

وكان القائم بأعمال سفارة المملكة في البيرو قد كشف عن آخر تطورات إيقاف الكاتب فهد الأحمدي بجمهورية بنما بأمريكا الوسطى؛ ومصادرة ٢١٩٠٠ دولار كانوا بحوزته، ومنعه من السفر حيث كان برفقة ابنه حسام.

وقال القائم بأعمال السفارة في البيرو ”حمود المطيري” خلال مداخلة هاتفية في برنامج ”معالي المواطن” المذاع على قناة ”إم بي سي”: إن الكاتب فهد الأحمدي وصل إلى جمهورية بنما قادماً من لوس أنجلوس، وأشار في نموذج الدخول إلى أن المبلغ الذي يحمله (أكثر من عشرة آلاف دولار)؛ ولم ينتبه أو يدرك أنه من المفترض أن يشير إلى المبلغ الذي بحوزته كاملاً.

وأضاف: أن السفارة أرسلت أحد المحامين إلى الكاتب لمتابعة الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حياله، مشيراً إلى أنه عُقدت بالأمس جلسة لمحاكمته وتم إنهاء كافة الإجراءات وصدر الحكم بإيداع المبلغ في حساب إدارة الجمارك.

ولفت إلى أن الكاتب لا بد أن يوقع عقداً مع محامي السفارة بمتابعة القضية تمهيداً لخصم قيمة المخالفة وتسليمه باقي المبلغ، مؤكداً أن الكاتب يستطيع السفر في الوقت الذي يريده، وهو ما نفاه الكاتب الأحمدي، بقوله إنه ما زال محتجزاً في بنما.

 

 


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