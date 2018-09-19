فهد بن جمعة يقترح تغيير الأجر بالساعة.. هل يكون الأدنى 6 آلاف ريال شهريًا؟

المواطن - عبدالرحمن دياب

أكد عضو مجلس الشورى فهد بن جمعة، أن رؤية المملكة 2030، تتطلب التغير على جميع المستويات ومن ضمنها تغيير العمل بأجر شهري إلى العمل على أساس الأجر بالساعة.

وشدد فهد بن جمعة أن هذا التغيير سيكون له أثر إيجابي على البطالة وتحسين الدخل، كما أنه سيتيح فرص أكبر.

ورحب البعض باقتراح ابن جمعة، مؤكدين أنه يجب تطبيق المقترح على أرض الواقع بكل حزم وأول نقطه ضمان أن يكون راتب المواطن بالحد الأدنى 6000 ريال في الشهر بواقع 37.5 ريال وأكثر للساعة، وعندها يكون الموضوع ذو فائدة.

وطالب آخرون بتوطين الفرص الوظيفية المناسبة في الشركات لأصحاب المؤهلات والتخصصات والخبرات، مشيدين في الوقت نفسه بقرار توطين 12 مهنة لأنه ضرب التستر ووفر فرص وظيفية لمن لا يحملون مؤهلات عالية أو أصحاب التخصصات، مشيرين إلى اقتراح الأجر بالساعة قد يكون مناسبًا لأصحاب المؤهلات للدخول إلى “البزنس” إذا كانوا من عشاقه.

ورأى مواطنون أن هذا المقترح يتم العمل به في بعض دول أوروبا وأميركا، مثلًا في بعض الولايات الأميركية الحد الأدنى للساعة 10 دولارات أي أن العمل 40 ساعة بالأسبوع تقريبًا بحوالي 1500 ريال، ليكون المجموع لأربع أسابيع في الشهر 6000 ريال.