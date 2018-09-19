فهد بن حثلين: مقطع حديثي عن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل فُبرك

فهد بن حثلين: مقطع حديثي عن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل فُبرك

2018/09/19
الساعة 1:15 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، فهد بن فلاح بن حثلين، أن مقطع الفيديو المتداول لحديثه في مؤتمر صحافي بشأن إطلاق الدورة الثالثة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وما جاء فيه، قد اجتُزئ ومفبرك.

وقال ابن حثلين: “للأسف مقطع اجتزئ وفبرك من مؤتمر صحافي طويل لإعطاء إبرة مسكن لإخواننا القطريين بأن الأزمة على وشك الانجلاء.. وهذا غير صحيح”.

والمقطع المجتزأ والذي نشره فهد بن حثلين يقول فيه: “نعلن افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الموافق يوم الخميس 7/ 3/ 1440هـ، وهو للجميع وليس للسعوديين وحاضن لجميع ملاك الإبل في العالم”.

 


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