فوز الشاب محمد الحلبوسي برئاسة البرلمان العراقي.. هذه سيرته الذاتية

المواطن - الرياض

فاز المرشح محمد الحلبوسي، 36 عاما، برئاسة البرلمان العراقي، بعد أن انتهى التصويت السري على اختيار المرشح لرئيس مجلس النواب، وبدء عملية فرز الأصوات.

وصوت 251 نائبًا في مجلس النواب العراقي اليوم السبت، سريًا لانتخاب رئيس للمجلس ونائبين، وقبل بدء التصويت انسحب لفترة وجيزة نواب من تحالف “سائرون” والحزب الديمقراطي الكردستاني من جلسة البرلمان.

تنافس 4 مرشحين

وانحصر التنافس بين 4 مرشحين على منصب رئيس البرلمان العراقي وهم خالد العبيدي، وأسامة النجيفي، والمهندس محمد الحلبوسي، ومحمد الخالدي بعد انسحاب 5 مرشحين.

وفشل البرلمان العراقي الجديد في انتخاب رئيس له خلال الجلسة الأولى التي عُقِدَت 3 سبتمبر الجاري، وسط خلافات كبيرة نتيجة الصراع على الكتلة البرلمانية الأكثر عددًا، التي ستكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.

الحلبوسي في سطور

يذكر أن محمد ريكان الحلبوسي سياسي عراقي ورئيس مجلس النواب العراقي الحالي ومحافظ الأنبار سابقاً.

ولد الحلبوسي في 2 أكتوبر 1982، وهو عضو في كتلة الحل يتزعمها رجل الأعمال العراقي جمال الكربولي.

تعيينه محافظًا للأنبار

صوت مجلس محافظة الأنبار، في (29 أغسطس 2017)، على اختيار محمد الحلبوسي لمنصب المحافظ خلفًا للمحافظ السابق صهيب إسماعيل الراوي، علما أنه قد شغل منصب نائب في مجلس النواب العراقي منذ عام 2014، وقد شغلت النائبة سميعة محمد الغلاب مقعده في المجلس بعد اختياره محافظًا.

رشحت كتلة الحل محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان العراقي، واختير رئيسًا للمجلس في 15 سبتمبر 2018.