فولكس فاغن تدهس المارة في موسكو والشرطة توقف السائق

وأفاد المكتب الصحفي لإدارة شرطة المرور في العاصمة الروسية، بأن سيارة “فولكس فاغن بولو” دهست مجموعة من المارة في شارع “نوفوتشيركاسكي بولفار” في موسكو، وهناك إصابات.

وجاء في التقرير: “وفقًا للبيانات الأولية، لم يتمكن السائق من السيطرة على السيارة ودهس مجموعة من المارة، ونتيجة للحادث هناك إصابات، يتم تحديد عددها”.

وأوضح المكتب الصحفي: “في هذه اللحظة السائق موجود في مكان الحادث، لم يختبئ، وتقوم الشرطة باستجوابه “.