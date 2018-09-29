فيديو.. الإطاحة بـ 1.8 مليون شخص خالفوا أنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود

فيديو.. الإطاحة بـ 1.8 مليون شخص خالفوا أنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود

2018/09/29
الساعة 3:33 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أطاحت حملة وطن بلا مخالف لتعقب وضبط مخالفي أنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود بأكثر من 1.8 مليون شخص تورطوا في مخالفات أنظمة العمل والإقامة والجنسية منذ انطلاقها.
وقد بلغ عدد مخالفي نظام الإقامة 1.3 مليون شخص تقريبًا وهو الرقم الأكبر بين المخالفين فيما بلغ عدد مخالفي نظام العمل 286 ألف شخص تقريبًا أما مخالفي نظام أمن الحدود فقد بلغ 135 ألف شخص من الجنسين.


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