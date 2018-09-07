فيديو الاعتداء على سعوديين في البحرين قديم

المواطن - الرياض

أكد المتحدث الإعلامي لسفارة المملكة لدى البحرين، عبدالهادي النفيعي، أن مقطع الفيديو المتداول ويبين أشخاصًا يعتدون على سعوديين اثنين، قديم لواقعة حدثت قبل عامين.

وقال النفيعي: إن المقطع سبق لسفير المملكة لدى البحرين أن علق عليه وصرح بأن السفارة تعاملت مع الموضوع واتخذت الإجراءات اللازمة في حينه.

وطالب النفيعي بعدم إثارة الإشاعات والأخبار قبل التأكد من مصادرها الرسمية، محذرًا من تداول مثل تلك المقاطع القديمة لبعض الحوادث التي جرى التعامل معها وإنهاؤها والتي تثير الرأي العام.