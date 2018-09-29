فيديو.. الجبير لـ الأمم المتحدة: قطر تدعم الإرهاب وتؤوي المتطرفين وتنشر الكراهية في إعلامها

المواطن - الرياض

أكد وزير الخارجية عادل الجبير أن قطر لا تزال تدعم الجماعات الإرهابية وتفتح أبوابها للمتطرفين وتنشر الكراهية في إعلامها.

وقال الجبير في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: في ظل جهودنا الحازمة والمستمرة لمكافحة الإرهاب، قامت المملكة العربية السعودية ومعها دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، بمقاطعة دولة قطر، فلا يمكن لدولة تدعم الإرهاب وتحتضن المتطرفين، وتنشر خطاب الكراهية عبر إعلامها، ولم تلتزم بتعهداتها التي وقعت عليها في اتفاق الرياض عام 2013م واتفاق الرياض التكميلي عام 2014م، أن تستمر في نهجها. قطر تمادت في ممارساتها، وهو ما جعل من مقاطعتها خياراً لا مفر منه.