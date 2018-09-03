فيديو الراقصة بالمقص يثير الغضب.. ما علاقته برئيسة بلدية ذهبان ؟

المواطن - عبدالرحمن دياب

ردت أمانة محافظة جدة على مقطع فيديو مزعوم لافتتاح إحدى الحدائق، فيما ظهرت سيدة ترقص وتمسك مقصًّا للافتتاح.

وزعم حساب على موقع “تويتر” أن الفيديو لافتتاح رئيسة بلدية ذهبان شذى المهنا لإحدى الحدائق، وهو ما نفته الأمانة ردًّا على استفسارات وصلتها على حسابها.

وشددت الأمانة على أن “مقطع الفيديو لا يخص رئيسة بلدية ذهبان، نأمل استقاء المعلومات من قنوات الأمانة الرسمية”.

مطالب بعقاب ناشر المقطع:

وطالب مغرد أمانة محافظة جدة بعدم الاكتفاء بالنفي، بل يجب إحالة الحساب المسؤول عن نشر الشائعة إلى رئاسة أمن الدولة لتطبيق النظام بحقه للحد من نشر الأخبار الكاذبة.

وقال آخر: إن الراقصة في المقطع شاعرة معروفة كانت تفتتح منتدى للشعر في منطقة الباحة في وقت سابق.

وشدد المغردون على أنه لا يكفي النفي ولكن يجب معاقبة من أساء إلى رئيسة البلدية بنشر هذا المقطع المزور؛ لأن هذه الإساءة لا تخص رئيسة البلدية ولكن الشعب بأكمله.

ويوم أمس الأول السبت، تحدثت رئيس بلدية ذهبان في جدة، شذى المهنا، عن تلقيها خبر تعيينها، موضحةً أن المنصب حديث على السعوديات، حيث كانت مشاعرها متخبطة بين الخوف والفرحة.

وأضافت المهنا، في حوارها ببرنامج إم بي سي في أسبوع، أن أحد أهداف رؤية 2030 هو تمكين المرأة من المناصب القيادية، موضحةً أن القرار يعطي ثقة لها وستكون دافعًا للتقدم، وأنهن كقياديات إما أن يفتحن المجال لمن بعدهن أو يقفن عند هذا الحد.

ووعدت رئيس بلدية ذهبان المواطنين بالأفضل وتقديم الخدمات التي يحتاجونها، كما أنهم سيجدون الفرق خلال فترة من مباشرتها المنصب.