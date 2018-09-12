فيديو الرد الناري من قطان على الجعفري : لا تفهم القرآن .. المملكة ستبقى عصية

المواطن - القاهرة

رد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد عبد العزيز قطان بشكل ناري على تلميحات وزير الخارجية العراقي أحمد الجعفري حول توسيع الحرب في اليمن.

وقال قطان في الجلسة الثانية المفتوحة للدورة الـ150 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية المنعقدة بالقاهرة اليوم إن المملكة لم تسع إلى الحرب في اليمن، لافتًا إلى أن إيران وشيعة إيران وميليشياتها هم السبب وراء الحرب في اليمن.

وحاول الجعفري استحضار تجربة بلقيس ملكة اليمن بقوله إنها كانت تسعى إلى السلام ونبذ الحرب ، ليرد قطان بقوله : إنك تفهم القرآن بشكل خاطئ”.

وذكر قطان الجعفري والحضور بما كان من بلقيس وكيف خضعت بعد ذلك لسليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام.

وقال قطان إن ملوك المملكة منذ تأسيسها على يد أبي تركي وأولاده الملوك البررة من بعده يقدمون الدعم الكامل للقضايا العربية وكل العالم يشهد بذلك.

وحاول مندوب قطر الاعتراض على كلام الوزير قطان، مشيرًا إلى أن فيه تهديدًا فرد عليه قطان بكل حزم : أنا قدها وقدود.