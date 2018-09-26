فيديو.. السادن زيني يصف مشاعره عند فتح باب الكعبة

المواطن - مكة المكرمة

كشف زيني بن زيني الشيبي أحد سدنة الكعبة عن شرف خدمة بيت الله الحرام ومشاعر السدنة حين يفتحون باب الكعبة ويمسحون جدرانها من الداخل.

وقال الشيبي خلال استضافته في برنامج الهوا سعودي عبر إذاعة الرياض الذي تقدمه الإعلامية إيمان شيخين: مهنة السدانة من المهن التي أعزنا الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم لخدمة الكعبة المشرّفة.

وعن غسل الكعبة المشرّفة قال الشيبي: إن غسل الكعبة يتم في منتصف شهر محرم من كل عام وذلك إحياءً لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم بإشراف مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- وبمشاركة سدنة الكعبة وعلى رأسهم كبير السدنة فضيلة الشيخ الدكتور صالح الشيبي وعدد من المسؤولين.

ووصف الشيبي مشاعره عند مسح جدران بيت الله الحرام من الداخل بقوله: لا شك أنه شرف عظيم وشعور لا يوصف ونسأل الله أن يرزقنا الأدب في هذا المكان وأن نكون بإذن الله على قدر المسؤولية وعند حسن ظن الله عز وجل بنا أولاً وأخيراً.

يُذكر أن برنامج الهوا سعودي يذاع عند الساعة 11 صباحاً من الأحد إلى الخميس على إذاعة الرياض.