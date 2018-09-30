فيديو.. بكاء شيماء قاسم بعد تلقيها تهديدًا بالقتل

المواطن - متابعة

أعلنت الإعلامية العراقية شيماء قاسم أنها تلقت تهديدًا بالقتل بعد يوم واحد من مقتل الموديل العراقية تارة فارس على يد مجهولين.

وخرجت شيماء قاسم في مقطع فيديو عبر حسابها على مواقع التواصل استغاثت فيه برجال الأمن وأهل العراق والمسؤولين التدخل لإنقاذ نساء العراق الشهيرات في مجال الفن والإعلام من عمليات القتل المتسلسل.

وقالت شيماء قاسم : هل ذنبنا أننا خرجنا على الإعلام وأصبحنا مشهورين أن يتم ذبحنا مثل الدجاج.

وأضافت شيماء قاسم أن كل من يخرج يقول: هؤلاء عاهرات اقتلوهن..! وكل من يحرض على القتل دون حق، فهو في جهنم وبئس المصير، وكل من ماتوا فهم شهداء غصباً عمّن لا يرضى.

وشهد العراق سلسلة من جرائم القتل استهدفت فنانات وناشطات في مجال حقوق الإنسان.

ويوم الجمعة الماضي شيّع العراقيون في النجف جثمان ملكة جمال العراق وعارضة الأزياء العراقية تارة فارس والتي توفيت بعد تعرُّضها لإطلاق رصاص داخل سيارتها في العاصمة بغداد، مساء الخميس 20 سبتمبر 2018.

والمعروف أن شيماء قاسم عبد الرحمن الخطاوي هي عارضة ومُقدمة برامج على قناة السومرية وقناة آسيا، وكانت ملكة جمال العراق في عام 2015-2016.

ولدت شيماء قاسم في كركوك، وهي من عشيرة الخطاوي، ودرست إدارة أعمال في كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة كركوك ثم انتقلت للسكن في بغداد بعد فوزها باللقب ملكة جمال العراق.

قبل حصولها على لقب ملكة جمال العراق كانت شيماء قاسم ناشطة مدنية وقامت بالعديد من النشاطات والفعاليات ومنها حملات التوعية.

تعرضت شيماء قاسم إلى تهديدات من قبل أعضاء بتنظيم داعش الإرهابي بعد تتويجها بيوم واحد عن طريق اتصالات هاتفية وهددوها بالسبي وجهاد النكاح، وهددوا عائلتها عن طريق مضايقات واضطروا إلى ترك منزلهم والانتقال إلى بغداد.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>