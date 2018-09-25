فيديو.. حالة غريبة لولادة طفل بـ4 أرجل وعضوين ذكريين

المواطن - متابعة

شهدت مدينة غوراخبور بشمال الهند معجزة إلهية لولادة طفل بأربعة أرجل وعضوين ذكريين، وجذب الطفل اهتمام الناس في قرى مجاورة، وسرعان ما سافروا لبلدته لإلقاء نظرة على الطفل.

نقلت وسائل الإعلام المحلية أن والدة الطفل تم نقلها إلى المستشفى لأنها كانت تعاني من الألم الشديد أثناء الولادة، وأصيب الوالدان بالصدمة بعد رؤية طفلهما.

وذكرت التقارير أن الأطباء لم يكشفوا عن سبب ولادة الطفل بأطراف إضافية، لكن يعتقدون أنه توأم طفيلي، وهو التوأم الأصغر من توأمين متلاصقين غير متكافئين غير قادر على العيش بشكل مستقل بذاته وإنما يعتمد في نموه على أخيه التوأم الأكبر.

وفي هذا النوع من التوائم يظهر للمولود أطراف إضافية أو رأس إضافي أو جذع إضافي، ويعتقد أن سببها موت أحد التوأمين داخل الرحم.