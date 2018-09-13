فيديو خاص .. سرقة 13 ألف ريال من تموينات بخميس مشيط في وضح النهار

المواطن - سعيد ال هطلاء - خميس مشيط

سرق مجهولون مبلغ 13 ألف ريال في وضح النهار من تموينات واقعة بشارع صلاح الدين في حي الضيافة بخميس مشيط.

وأكد سلطان الشيباني زوج مالكة التموينات أنه يوم السبت الموافق ١٤٣٩/١٢/٢١هـ وعقب صلاة الظهر تم اقتحام التموينات من قبل أحد الأشخاص كما يتضح من مقطع فيديو زودت به “المواطن“.

ولفت إلى أنه تمت سرقة مبلغ وقدره 13 ألف ريال في وضح النهار، موضحًا أنه تقدم ببلاغ في نفس اليوم للشرطة والبحث الجنائي، وتم إرفاق سي دي الحادثة بتصوير الكاميرا، ولكن لم يتم ضبط الجاني حتى اليوم الخميس.

وطالب الشيباني الجهات الأمنية بالتحري عن الشخص ومن يرافقه وتقديمها إلى العدالة وإعادة المبلغ المسروق.