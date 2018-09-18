فيديو صادم.. شاب يصفع رجلاً من ذوي الاحتياجات ويُجبره على النهيق

المواطن - متابعة

تسبب مقطع فيديو صادم في إحداث موجة غضب في الجزائر، بعد أن ظهر فيه رجل يعاني من اختلال عقلي وهو يتعرض للتعنيف والإهانة في حافلة نقل عمومية من أحد الشباب.

وظهر المعتدى عليه وهو يتم تصويره من قبل المعتدي الذي بادره بالإهانة والصفع، وهو يجبره على أن يقول كلمات مهينة مثل “أنا حمار”، ويدفعه إلى “النهيق” وتقليد أصوات الحيوانات.

وقالت وسائل إعلام جزائرية إن الواقعة حدثت في مدينة بوقادير في ولاية شلف داخل إحدى الحافلات العمومية، وسط مطالبات بضرورة التدخل والتحقيق في الأمر.