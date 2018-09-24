فيديو صادم.. شاب يطعم ناقة نقودًا!

المواطن - الرياض

تسبب رجل في إثارة حالة من الغضب بعد أن ظهر في مقطع فيديو وهو يُطعم ناقة نقودًا.

وأظهر مقطع فيديو الشاب وهو يقود سيارته ثم يوقفها ليطعم ناقة نقودًا بغرض التباهي والتفاخر.

وأكد معلقون أن المشهد مقزز؛ لأنه لا يراعي أن الله رزق هذا الشاب النقود لعمل الخير وليس للتباهي والتفاخر، فبدلًا من أن يطعم الناقة كان عليه إطعام المساكين وإعطاء المال للفقراء.

ولم يوضح المقطع مكان الواقعة.

فيديو

شاهد.. شاب يطعم "الناقة" نقود. pic.twitter.com/zpNUyhQYFA — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) September 24, 2018