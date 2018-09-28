فيديو.. صورة ولي العهد تزين أكبر أبراج الكويت

المواطن - الكويت

رحبت دولة الكويت بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى بلده الثاني يوم غد السبت.

وأظهر مقطع فيديو نشره بنك الكويت المركزي، صورة ولي العهد وعلم المملكة وهي تزين أبراج الكويت.

كما تزينت شوارع الكويت بأعلام المملكة استعدادًا لزيارة ولي العهد، حيث من المقرر أن يبدأ الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود زيارة رسمية إلى الكويت غدًا، يجري خلالها مباحثات رسمية مع أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وكان مجلس الوزراء الكويتي رحّب في وقت سابق بالزيارة المرتقبة.

وقال المجلس في بيان له عقب اجتماعه الأسبوعي يوم الأحد الماضي: إن الزيارة تأتي في إطار الروابط الأخوية التاريخية القائمة بين البلدين الشقيقين والحرص على التشاور المستمر حول مختلف القضايا والموضوعات وسبل تدعيم التعاون المشترك في مختلف المجالات.