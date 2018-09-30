فيديو.. طريقة حجز موعد الأحوال المدنية عبر الإنترنت

المواطن - الرياض

تواصل وزارة الداخلية، تقديم خدمة حجز موعد الأحوال المدنية عبر الإنترنت وذلك في إطار سعي الوزارة للتسهيل على المراجعين.

ويمكن حجز موعد في الأحوال المدنية عن طريق الخطوات التالية:

يقوم المُستخدم بالدخول إلى بوابة وزارة الداخلية على الإنترنت من هنا.

اختيار الاستعلامات الإلكترونية.

ومن ثم اختيار أيقونة الأحوال المدنية.

ولا يتم حجز موعد الأحوال المدنية، إلا إذا تم إدخال رقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد، وكذلك الرمز المرئي للتحقق من الشخص الذي يستخدم الخدمة، بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة التحقق من بياناتي.

ولإتمام حجز موعد الأحوال، يتم فتح شاشة المواعيد المُتاحة للاختيار من بينها حول الخدمات المطلوبة، ثم اختيار فرع الأحوال المدنية المطلوب مراجعته.

كما تتيح الأحوال المدنية عبر موقع وزارة الداخلية العديد من الخدمات من بينها الاستعلام عن أحقية الفرد للقيام بأداء فريضة الحج حيث تتيح هذه الخدمة الإلكترونية للمواطنين والمقيمين الاستعلام عن أحقيتهم لأداء فريضة الحج هذا العام، وذلك عن طريق التأكد من أنهم لم يؤدوا فريضة الحج في السنوات الخمس الماضية.

كما تتيح الأحوال المدنية خدمة التحقق من صلاحية الهوية حيث تسمح هذه الخدمة للمواطنين بالاستعلام عن صلاحية الهوية الوطنية إلى جانب العديد من الخدمات التي تهدف جميعًا إلى التسهيل على المواطنين.

يذكر أن خدمة حجز موعد لا تقتصر على الأحوال المدنية فقط حيث توفر الجوازات السعودية أيضا هذه الخدمة وكذلك بعض الجهات الحكومية والسفارات الموجودة في المملكة.