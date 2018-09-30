فيديو.. لحظة اغتيال عارضة الأزياء العراقية تارة فارس بـ3 رصاصات

فيديو.. لحظة اغتيال عارضة الأزياء العراقية تارة فارس بـ3 رصاصات

2018/09/30
الساعة 12:04 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, مشاهير
1810
0
طباعة
المواطن - متابعة

أظهر مقطع فيديو لحظة اغتيال تارة فارس، وصيفة ملكة جمال العراق وعارضة الأزياء، بـ3 طلقات نارية في العاصمة بغداد.

وبيّن الفيديو، اقتراب شخص من شباك سيارة تارة فارس وإطلاقه النار عليها، وفر هاربًا على متن دراجة نارية يقودها شخص آخر.

ولقيت عارضة الأزياء تارة فارس حتفها قبل يومين إثر تعرضها لـ3 طلقات نارية داخل سيارتها ببغداد.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية مقتل تارة فارس بطلقات نارية في العاصمة بغداد، حيث قال سيف البدر، المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية: إن جثة تارة فارس وصلت إلى مستشفى الشيخ زايد في بغداد، وكانت مصابة بثلاث طلقات نارية، اثنتين في الرأس والثالثة بمنطقة الصدر.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :