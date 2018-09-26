فيديو مؤثر.. ابنة الشهيد علاقي لأمير جازان: قالوا أبي قد مات يا سيدي

المواطن - جازان

قدمت الطفلة رفا بنت الشهيد العقيد طارق علاقي أنشودة مؤثرة أمام أمير جازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ضمن احتفال تعليم جازان بذكرى اليوم الوطني الـ 88 للمملكة.

وقالت الطفلة رفا في مطلع الأنشودة :

وإن حكت بنت الشهيد فيا جمال الحرف

بنت الشهيد أنا وبنت ثرى هذي البلاد وبنت آل سعود

قالوا أبي قد مات يا سيدي

كلا فليس تموت روح شهيد

وإن حكت بنت الشهيد فيا جمال الحرف..

بنت الشهيد أنا وبنت ثرى هذي البلادي وبنت آل سعود أنشوودة تقدمها بنت الشهيد العقيد طارق علاقي "رفا" أمام سمو أمير ⁧#جازان⁩ و ⁧#نائب_وزير_التعليم⁩ في حفل ⁧#اليوم_الوطني88⁩⁠ ⁠

⁧#تعليم_جازان_ومسؤوليته_الوطنية pic.twitter.com/PBjnhCdh7r — إدارة تعليم جازان (@jazanedu) September 26, 2018