فيديو مؤثر.. ابنة الشهيد علاقي لأمير جازان: قالوا أبي قد مات يا سيدي

فيديو مؤثر.. ابنة الشهيد علاقي لأمير جازان: قالوا أبي قد مات يا سيدي

2018/09/26
الساعة 4:50 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - جازان

قدمت الطفلة رفا بنت الشهيد العقيد طارق علاقي أنشودة مؤثرة أمام أمير جازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ضمن احتفال تعليم جازان بذكرى اليوم الوطني الـ 88 للمملكة.
وقالت الطفلة رفا في مطلع الأنشودة :

وإن حكت بنت الشهيد فيا جمال الحرف
بنت الشهيد أنا وبنت ثرى هذي البلاد وبنت آل سعود
قالوا أبي قد مات يا سيدي
كلا فليس تموت روح شهيد

 

 


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