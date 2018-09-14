فيديو مروع.. مسجل خطر يضرب شرطيين بفأس داخل قسم شرطة

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تسلل مسجل خطر من خلف ضابطين، واعتدى عليهما بشكل مروع بفأس مما تسبب في إصابتهما بجروح شديدة الخطورة.

وفقا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تمكن المتهم فيسنو راجوات، ٢٥ عامًا، من الفرار من مركز شرطة بالهند بالاعتداء على شرطيين باستخدام فأس، حيث تسلل من خلف الرجلين الجالسين، وانهال عليهما بالفأس، حتى أسقطهما والدماء تسيل من جسديهما.

حصل المشتبه به على السلاح من عمال ترميم المركز، والتي تركوها هناك، لكن لسوء حظه أنه تم القبض عليه بعد ثلاث ساعات فقط من الحادث، وأصيب أحد الشرطيين بجروح خطيرة فيما نقل الاثنان إلى المستشفى.