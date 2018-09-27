فيديو.. مستشار ترامب يهدد نظام الملالي: ستدفعون الثمن جحيماً

المواطن - متابعة

بنبرة قوية ولهجة حاسمة هدد جون بولتون مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي نظام الملالي من التعرض لأمريكا أو أي من حلفائها في المنطقة.

وقال بولتون في كلمة له أمام مؤتمر “موحدون ضد إيران نووية” مخاطباً قادة نظام الملالي: إذا اقتربتم منا أو حلفائنا أو شركائنا، إذا أصبتم مواطنينا بأي أذى وواصلتم الكذب والغش والخداع، سيكون عليكم حقاً أن “تدفعوا الثمن جحيماً”

وأضاف: لن ندع القاتل المأجور لخامنئي قاسم سليماني يعمل بحرية، بينما يحاول تدمير الشرق الأوسط.

ووصف بولتون برنامج إيران النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في مايو الماضي بأنه “أسوأ فشل دبلوماسي في التاريخ الأمريكي”، حيث لا يضمن أي إجراءات للتعامل مع “أنشطة نظام الملالي المزعزعة للاستقرار أو قيامه بتطوير ونشر الصواريخ الباليستية.