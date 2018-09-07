فيديو مستهجن.. الملياردير إيلون موسك يُدخن الماريغوانا على الهواء

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

في تصرف عجيب دخن المخترع والملياردير الأميركي صاحب شركة تيسلا للسيارات الكهرباء، المخدرات على الهواء مباشرة أثناء بث حي على موقع يوتيوب.

واستضاف جو روغان في برنامجه الإذاعي المباشر على يوتيوب إيلون موسك، للحديث عن العديد من المحطات الخاصة في حياة المخترع الأميركي الأشهر خلال العقد الماضي، وذلك حسب ما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وناقش الجانبان العديد من الموضوعات مثل الحياة الخاصة لموسك بالإضافة إلى النشاط التجاري الخاص بشركته تيسلا، وذلك أثناء تناولهما الجعة.

وفي تصرف مفاجئ أشعل روغان لُفافة محشوة بمخدر الماريغوانا على الهواء مباشرة، ثم توجه بالسيجارة إلى موسك، قائلًا: “بالطبع لا يمكنك فعل ذلك بسبب أصحاب الأسهم”.

وكان لموسك موقف صريح فيما يتعلق بنبات الماريغوانا، حيث أكد في وقت سابق أنه لذيذ ولا يمثل أضرارًا على صحة الإنسان، غير أن هذه هي المرة الأولى التي شوهد فيها يُدخن هذا المخدر.